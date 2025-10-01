حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رقماً قياسياً بعدما سجل هاتريك في فوز فريقه على مُضيفه كيرات ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (2025-2026).

وبحسب شبكة «أوبتا»، أصبح مبابي أول لاعب يسجل جميع الأهداف الثلاثة الأولى لريال مدريد في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد وكيرات

افتتح مبابي التسجيل للميرنغي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 25 ثم عزز نفس اللاعب تقدم الفريق بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة بعد 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وأكمل الجوهرة الفرنسية الهاتريك في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 74، إثر تسديدة من حدود منطقة الجزاء.

وأضاف إدواردو كامافينجا الهدف الرابع من ضربة رأسية في الدقيقة 83، ثم اختتم إبراهيم دياز مهرجان أهداف الملكي بتسجيل الخامس في الدقيقة 90+3 من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، يتصدر ريال مدريد جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل كيرات ألماتي الترتيب دون نقاط.