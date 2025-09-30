ريال مدريد يتعافى بخماسية «كايرات»

لم يُبدِ ريال مدريد الإسباني أي رحمة بمضيفه كايرات ألماتي الكازاخستاني، بعدما أمطر شباكه بخمسة أهداف كاملة دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.وعلى أرضية ملعب ألماتي المركزي، كان النجم الفرنسي كيليان مبابي العلامة الفارقة في صفوف الفريق «الملكي»، حيث سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» من أصل الخماسية، بينما أحرز إدواردو كامافينغا الهدف الرابع، واختتم المغربي إبراهيم دياز الحفل التهديفي.افتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 25 عبر ركلة جزاء نفذها بإتقان، وهو الهدف الذي أنهى به ريال مدريد الشوط الأول متقدماً. وفي مطلع الشوط الثاني، واصل النجم الفرنسي تألقه بإضافة الهدف الثاني بعد تمريرة طولية متقنة من الحارس تيبو كورتوا، استغلها بانفراد ناجح أنهاه بلمسة هادئة فوق الحارس.وفي الدقيقة 74، أكمل مبابي ليلته المثالية بالهدف الثالث له والثالث لفريقه، بعد تمريرة بالكعب من التركي أردا غولر على حدود المنطقة، سددها المهاجم الفرنسي بقوة داخل الشباك.قبل النهاية بسبع دقائق فقط، احتاج كامافينغا لثلاث دقائق من دخوله بديلاً ليضيف الهدف الرابع برأسية محكمة إثر عرضية من رودريغو. وبينما كانت المباراة تقترب من صافرة الختام، دوّن إبراهيم دياز الهدف الخامس بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.بهذا الفوز، طوى ريال مدريد صفحة الخسارة القاسية في ديربي مدريد أمام أتلتيكو (5-2)، ليستعيد توازنه محلياً ويواصل انطلاقته القارية بثبات، محققاً انتصاره الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة مؤقتاً برصيد ست نقاط. أما كايرات الكازاخستاني، فقد تلقى خسارته الثانية توالياً ليبقى بلا رصيد في ذيل الترتيب.