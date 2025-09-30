كلوب يصدم الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عالمية حقيقة الأنباء المترددة حول دخول نادي الاتحاد في مفاوضات للتعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب لخلافة الفرنسي لوران بلان.

وكان الاتحاد قد أعلن رسميا صباح الأحد الماضي إقالة بلان وإنهاء العلاقة التعاقدية معه، وتعيين حسن خليفة لقيادة الفريق فنيا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن كلوب أكد في أكثر من حديث عدم رغبته بالعودة إلى التدريب في الوقت الحالي بعد مغادرة أبواب ليفربول الإنجليزي.

وفي يناير الماضي، بدأ كلوب مهمته الجديدة رئيسا عالميا لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، وهو منصب يمتد تأثيره على شبكة واسعة من الأندية مثل لايبزيغ الألماني، سالزبورغ النمساوي، باريس إف سي الفرنسي، نيويورك ريد بولز الأمريكي، إضافة إلى أندية في البرازيل واليابان.

وفي حواره مع موقع «ذا أتلتيك»، شدد كلوب على أنه لا يرغب في العودة إلى عالم التدريب، مشيرا إلى أنه لا يفتقد أي شيء في حياته كمدرب منذ رحيله عن ليفربول العام 2024.

وأوضح: «أنا الآن في الـ58 من عمري، إذا عدت للتدريب في سن الـ65، سيقول الجميع: ألم تقل إنك لن تفعل ذلك مجددا؟ آسف، كنت حينها متأكدا بنسبة 100%. هذا ما أعتقده الآن. لا أفتقد أي شيء».