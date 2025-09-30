قدم منتخبنا الوطني للشباب مستوى مشرفاً في لقائه الافتتاحي في كأس العالم تحت 20 عاماً، رغم الخسارة أمام كولومبيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد فيسكال بمدينة تالكا التشيلية ضمن لقاءات المجموعة السادسة.شهد اللقاء سيطرة متبادلة، واعتمد نجوم «الأخضر» على الهجمات المرتدة رغم الإصابة المبكرة التي تعرض سعد حقوي ومغادرته أرض الملعب مصاباً في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، إلا أن البديل عمار اليهيبي كان في الموعد، إذ شكل خطورة على المرمى الكولومبي من الجهة اليسرى، وتألق الحارس حامد الشنقيطي في التصدي لأكثر من كرة، لا سيما تسديدة قوية أبعدها لركلة زاوية، ومن هفوة دفاعية من سعود هارون ورغم تعرضه للدفع من اللاعب الكولومبي جوردان باريرا إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً، لينطلق باريرا بالكرة ويلعبها عرضية أرضية لزميله أوسكار بيريا الذي أودعها الشباك (د:64). ورد «الأخضر» سريعاً عبر المهاجم ثامر الخيبري، بعد أن سيطر على الكرة وسددها قوية في الزاوية الصعبة على الحارس، ولم تكتمل الفرحة، إذ رفع الحكم المساعد راية التسلل وتم إلغاء الهدف.وأجرى مدرب «الأخضر» عدة تغييرات لتعزيز الجانب الهجومي، لكن القوة البدنية للمنتخب الكولومبي تفوقت على المهارة السعودية مستفيدين من تساهل الحكم، لينتهي اللقاء بفوز كولومبيا بهدف دون مقابل.وفي اللقاء الثاني من المجموعة، انتصر منتخب النرويج على نظيره النيجيري بهدف دون مقابل، وجاء الهدف الوحيد عن طريق لاعب النرويج راسموس هولتن من نقطة الجزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.وسيلاقي منتخبنا الوطني في لقائه القادم نظيره النيجيري عند تمام الثانية من فجر يوم الجمعة القادم، ويحتاج للفوز لتجديد آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني.