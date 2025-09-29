تنطلق غداً الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتقام أربع مباريات لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.في المجموعة الأولى، يلتقي العين الإماراتي مع سترة البحريني على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين عند السابعة والنصف مساءً، فيما يستضيف زاخو العراقي على ملعبه الدولي فريق القادسية الكويتي عند الثامنة والنصف مساءً، في مواجهة قوية تعيد للأذهان نهائي النسخة الماضية التي حل فيها القادسية وصيفاً.أما في المجموعة الثانية، فيستهل الريان القطري مشواره بلقاء تضامن حضرموت اليمني على استاد أحمد بن علي بالدوحة عند السادسة مساءً الأربعاء 1 أكتوبر، تليها مواجهة مرتقبة تجمع الشباب السعودي والنهضة العماني على استاد الشباب بالرياض عند الثامنة مساءً.وتأتي هذه الانطلاقة بعد تتويج دهوك العراقي بلقب النسخة الأولى، وتمثل الجولة الافتتاحية محطة مهمة لرسم ملامح المنافسة مبكراً وتحديد حظوظ الأندية في بلوغ الدور الثاني من البطولة.