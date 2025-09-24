استأنف المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، مساء أمس الثلاثاء، تدريباته في مدينة تالكا، وذلك ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.وأشرف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز على الحصة التدريبية التي تركّزت على جوانب لياقية وتكتيكية متنوعة، بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق منافسات البطولة في 27 سبتمبر الجاري.وجاء الأخضر في المجموعة السادسة التي تضم نيجيريا، النرويج وكولومبيا، ويفتتح مشواره بلقاء منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الثانية فجراً على استاد فيسكال بمدينة تالكا. وفي الملعب والتوقيت ذاته، يواجه نظيره منتخب نيجيريا يوم الجمعة 3 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في دور المجموعات فسيكون أمام منتخب النرويج يوم الإثنين 6 أكتوبر الثانية فجراً على استاد إل تينينتي بمدينة رانكاغوا. يذكر، أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى دور الـ 16، وأفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الـ 6، وتقام المباريات في 4 مدن تشيلية، هي رانكاغوا وسانتياغو وتالكا وفالبارايسو، فيما تقام المباراة النهائية 19 أكتوبر في العاصمة سانتياغو.