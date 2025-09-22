واصل النجم التعاوني سلطان مندش تألقه مع فريقه، حينما ساهم بتحقيق فريقه الانتصار على نظيره الفيصلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي، ضمن الدور الـ32 بمسابقة كأس الملك، وسجل اللاعب سلطان مندش «هدفين»، والنجم موسى بارو «هدفين»، وتأهل فريق التعاون لدور الـ16 في البطولة.وقدم مندش الفوز الذي تحقق على فريق الفيصلي هدية لجميع محبي التعاون، واعدا إياهم بمواصلة تقديم المستويات الفنية الرائعة، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات.وكان مندش سجل أول أهدافه مع التعاون في شباك الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي، وانتهى بفوز التعاون 1/4، ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري روشن.هذا وسيواجه فريق التعاون نظيره الخليج الخميس القادم الساعة 6:10 مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن، ويمتلك الفريق التعاوني 6 نقاط ويحتل المركز السادس في سلم ترتيب فرق الدوري.