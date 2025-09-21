حقق منتخبنا الوطني السعودي للناشئين انطلاقة قوية في بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، بعدما تغلب على نظيره البحريني بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر ضمن منافسات المجموعة الثانية.دخل «الأخضر» اللقاء بقوة وفرض أفضليته منذ البداية، وسجل اللاعب وليد النور هدفين سريعين في الدقيقتين 5 و7، قبل أن يضيف زميله صبري دهل الهدف الثالث عند الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني، واصل النور تألقه بإحراز الهدف الرابع (الشخصي الثالث له «هاتريك») في الدقيقة 56، ليضع اسمه مبكراً ضمن أبرز نجوم البطولة.بهذا الفوز العريض، وجّه المنتخب السعودي رسالة قوية لبقية المنافسين، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب في النسخة الأولى من البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.وفي لقاء الافتتاح تعادل منتخب العراق مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة نفسها (الثانية)، وتقدم المنتخب العراقي في الدقيقة التاسعة عبر لاعبه الأمير حيدر، قبل أن يخطف المنتخب الكويتي هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في مستهل مشوارهما بالبطولة، ليتصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 3 نقاط ويليه منتخبا العراق والكويت بنقطة لكل منهما، ويتذيل المجموعة البحرين دون نقاط، وسيلاقي منتخبنا السعودي نظيره الكويتي يوم الثلاثاء القادم، فيما يلتقي العراق مع البحرين في اليوم ذاته.