أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنتخبنا الوطني السعودي للشباب، وامتدح النجمين الشابين طلال حاجي وسعد حقوي، وذلك في تقرير خاص نشره عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية ضمن تغطيته الخاصة لمونديال تشيلي 2025 تحت 20 عاماً.وعنون (فيفا) مقاله بعبارة: «السعودية وصيفة آسيا تطمح لكتابة التاريخ في تشيلي 2025». وأضاف: «يسعى فريق المدرب ماركوس سواريز إلى الذهاب بعيداً هذه المرة، بعدما توقفت مسيرة (الأخضر الصغير)، سابقاً، عند دور الـ16 في مناسبتين».وتطرق في مقاله عن تاريخ مشاركات الأخضر السعودي في مونديال الشباب: «منذ ظهوره الأول في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ عام 1985، ترك المنتخب السعودي بصمات متكررة في البطولة العالمية، إذ شارك في تسع نسخ سابقة، وتخطى دور المجموعات في نسختي كولومبيا 2011 وجمهورية كوريا 2017. ومع اقتراب المشاركة العاشرة له في تشيلي 2025، يتطلع (الأخضر الصغير) إلى كسر حاجز دور الـ16، والذهاب أبعد من أي وقت مضى، في محاولة لكتابة فصل جديد في تاريخه».وأضاف: «وجاء هذا الطموح مدعوماً بمسيرة آسيوية ناجحة، بعدما بلغ المنتخب السعودي المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2025، التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية. ورغم خسارته اللقب أمام أستراليا بركلات الترجيح، إلا أن فوزه المثير على الصين في ربع النهائي بهدف قاتل من عمار اليهيبي في الدقيقة 90 ضمن له بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية».نجم بارز.. طلال حاجيفي 21 سبتمبر 2023، شارك طلال حاجي لأول مرة مع الفريق الأول لنادي الاتحاد في مواجهة الفتح، وكان عمره 16 عاماً وخمسة أيام فقط، ليُلفت الأنظار بظهوره المبكر القياسي في الدوري السعودي للمحترفين. وبعد نحو خمسة أشهر دوّن اسمه في التاريخ مجدداً عندما أحرز هدف الفوز أمام الأخدود وهو بعمر 16 عاماً و174 يوماً، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة، مؤكّداً أن موهبته تتجاوز عمره بكثير. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً حالياً إلى الرياض على سبيل الإعارة في موسم 2024- 2025، واستطاع تسجيل هدف من 10 مشاركات.كما صنع حاجي لحظات بارزة مع أنديته، كانت محطاته الدولية بدورها تاريخية. شارك مع المنتخب السعودي الأول وهو بعمر 16 عاماً و131 يوماً أمام تايلند في كأس آسيا 2023. وقدّم نجم الاتحاد الصاعد التمريرة الحاسمة؛ التي ضمنت التأهل إلى كأس العالم تحت 20 سنة أمام الصين، قبل أن يعود في النهائي ليسجّل هدف التعادل في مرمى أستراليا.يشغل طلال حاجي مركز المهاجم الصريح، ويتميّز بالقوة البدنية والسرعة التي تمنحه أفضلية في الانطلاق خلف المدافعين. ورغم أنه لا يعد طويل القامة (177 سم)، إلا أنه يُتقن الضربات الرأسية، دون إغفال لمسته الفنية وقدرته على المراوغة، مما يجعله مهاجماً متكامل الأدوات.لاعب يستحق المتابعة.. سعد حقويبعد دخوله بديلاً في مباراة النصر أمام الخليج في موسم 2024- 2025، وجد سعد حقوي نفسه منفرداً بالمرمى في الوقت بدل الضائع. ورغم أن الفرصة كانت سانحة ليهز الشباك ويدخل التاريخ، فضّل تمرير الكرة إلى كريستيانو رونالدو، مساهماً في رحلته نحو بلوغ الألف هدف. كان رد الأسطورة البرتغالية عناقاً سيبقى في ذاكرة اللاعب الشاب إلى الأبد. وقال حقوي البالغ من العمر 19 عاماً لـFIFA عن تلك اللحظة: «كنت قادراً على تسجيل الهدف، لكنه يحتاجه أكثر مني لأنه يسعى للوصول إلى الهدف رقم 1,000. إنه شعور مذهل أن ألعب إلى جانب لاعب بهذه القيمة».هذه الروح الجماعية انعكست أيضاً على أدائه مع المنتخب السعودي، إذ شكّل عنصراً محورياً في بلوغ المركز الثاني بكأس آسيا تحت 20 سنة. لم يقتصر إسهامه على تسجيل هدفين وصناعة آخر، بل برز بقدرته على التعاون مع زملائه، وفتح المساحات، والربط بين خطي الوسط والهجوم، مستفيداً من أدواره مهاجماً ثانياً.