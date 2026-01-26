وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حذرت إيران مجدداً من أن أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة لا تستهدفها فقط، بل ستنتشر إلى مناطق أخرى.



حرب هجينة شاملة



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في إحاطة صحفية، اليوم الإثنين، إن بلاده «سترد على أي اعتداء عسكري برد يبعث على الندم»، وفق قوله.



واعتبر أن إيران «لا تزال تواجه حرباً هجينة شاملة، في استمرار للاعتداءات العسكرية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي».



وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية والأمريكية «تواصلت بشكل يومي خلال الأشهر الأخيرة، لكن دول المنطقة تدرك جيداً أن انعدام الأمن ظاهرة معدية، وأن أهداف هذه الاضطرابات لن تقتصر على إيران وحدها»، بحسب تعبيره.



رد شامل وحاسم



وشدد متحدث الخارجية على أن طهران «باتت اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، وسترد على أي اعتداء محتمل برد شامل وحاسم يبعث على الندم».



ونفى بقائي ما تردد عن تواصل وزير الخارجية عباس عراقجي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مؤكداً عدم صحة الأمر.



وحول قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، رأى المتحدث أنه سخيف، وستكون له تداعيات كثيرة، وسيرد عليه.



واعتبر بقائي أن «ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط»، في إشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة.



جدارية وسط طهران



وفيما اعتبر أنه تحذير مباشر إلى الولايات المتحدة، كشفت طهران النقاب عن جدارية جديدة في ساحة حيوية وسط العاصمة، تحمل رسالة إلى واشنطن بعدم محاولة شن ضربة عسكرية.



وظهر على الجدارية، التي نشرت صورها أمس الأحد، وتم رسمها على سطح حاملة طائرات، العديد من الطائرات المتضررة إلى جانب شعار «من يزرع الريح يحصد العاصفة».



من جانبه، كتب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب إبراهيم عزيزي، في منشور على إكس: «إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأً نتيجة حسابات خاطئة لرئيسها، فإن جنودها في المنطقة سيعودون إلى عائلاتهم في توابيت». وأرفق تغريدته بصورة لنعوش ملفوفة بالعلم الأمريكي داخل طائرة عسكرية، فيما بدا العديد من الجنود يقفون إلى جانبها.



مستعدة لأسوأ السيناريوهات



واعتبر عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية النائب سالار ولايت‌ مدار، أن «اندلاع حرب عسكرية قد يحدث في أي لحظة»، لافتاً إلى أن بلاده «لا تزال في قلب حرب الـ12 يوماً»، رغم غياب المواجهة العسكرية المباشرة.وأكد أن إيران «مستعدة لأسوأ السيناريوهات».



وتزامنت تلك التصريحات مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» وثلاث مدمرات مرافقة لها، إلى المنطقة، وسط توتر متصاعد بين إيران وأمريكا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن أن نقل السفن يتم «احتياطاً» في حال قرر اتخاذ إجراء عسكري، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.



وكرر ترمب أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية تهديداته إلى إيران، ملوحاً بالخيار العسكري على خلفية دعم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إلا أنه عاد وخفف من حدة لهجته أخيراً، مثنياً على وقف السلطات الإيرانية تنفيذ إعدامات بحق متظاهرين.