شاموسكا يتصدر قائمة الأكثر انتصاراً في دوري المحترفين

أصبح البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، صاحب الرقم القياسي بين المدربين في عدد الانتصارات بالدوري السعودي للمحترفين، مع تحقيق انتصاره الـ 83، بالفوز على الاتفاق 4/ 1.وتوقف الرقم القياسي، مواسم طويلة مع المدرب التونسي فتحي الجبال، صاحب الـ 82 انتصاراً، مع فرق الفتح والشباب والأهلي، وكان آخر عهده بالدوري موسم 2019-2020، حين غادر الفتح للمرة الأخيرة.وكان من الممكن أن يصل شاموسكا إلى هذا الإنجاز منذ الموسم الماضي، لكنه انتقل إلى نيوم، لقيادة الفريق لدوري روشن السعودي.وبعدما فك نيوم ارتباطه مع المدرب البرازيلي، عاد شاموسكا إلى التعاون، وكان منتظراً أن يكسر الرقم القياسي، خصوصاً أنه على بعد فوزين فقط، للتفرد بلقب المدرب الأكثر انتصاراً في الدوري السعودي للمحترفين.وبعدما خسر شاموسكا بنتيجة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام النصر 5-0، استطاع أن يحقق انتصارين على مستضيفه الأخدود 3-2، قبل انتصاره في الجولة الثالثة على الاتفاق.