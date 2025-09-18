التعاون «سكري» برباعية في الاتفاق

واصل فريق التعاون صحوته في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الاتفاق بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي التعاون ببريدة في افتتاحية لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا».وأحرز أهداف التعاون الأربعة كل من: محمد الكويكبي (د: 9)، وليد الأحمد (د: 51)، سلطان مندش (د: 56)، روجير مارتينيز (من ركلة جزاء د: 70)، فيما أحرز هدف الاتفاق اللاعب خالد الغنام (د: 82).شهد اللقاء منذ بدايته سيطرة لفريق التعاون ومرر انجيلو فولجيني كرة قصيرة لزميله محمد الكويكبي ليسددها قوية على حدود منطقة الـ18 لتسكن شباك فريقه السابق الاتفاق كهدف أول للتعاون (د: 9)، ورفض الكويكبي الاحتفال مكتفياً برفع يديه، وفي الشوط الثاني ضاعف التعاون النتيجة بتسجيل هدفين في 5 دقائق، فقد عاد فولجيني للصناعة مجدداً ومرر كرة ذكية من بين المدافعين لينبري لها وليد الأحمد ويسكنها في شباك الاتفاق كهدف ثان للتعاون (د: 51)، ومن هجمة مرتدة مثالية مرر أشرف المهديوي كرة سريعة لموسى بارو الذي مررها بدوره للمنفرد سلطان مندش ليسكنها الشباك كهدف ثالث للتعاون (د: 56)، ومن ركلة زاوية للتعاون وصلت الكرة للمهاجم روجير مارتينيز ويسددها قوية ترتطم بيد المدافع فرانسيسكو كالفو وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ماجد الشمراني ركلة جزاء للتعاون تقدم لها مارتينيز وسددها بنجاح كهدف رابع للتعاون (د: 70)، وتمكن لاعب الاتفاق خالد الغنام من تقليص الفارق بعد أن سدد كرة أرضية داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك كهدف أول للاتفاق (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بنتيجة 4/ 1.وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة، وسيلاقي مضيفه الخليج في الجولة القادمة، فيما تلقى الاتفاق خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 4 نقاط، وسيواجه مضيفه ضمك في الجولة القادمة.