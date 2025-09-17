أكد مدرب الدحيل جمال بلماضي في رده على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي، صعوبة مواجهة الهلال، مشيراً إلى أن فريقه قدم إلى الرياض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير بحجم الهلال.وقال بلماضي: «أحرزنا هدفاً في الشوط الأول وحاولنا مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني لكن لم نوفق، اللاعبون قدموا جهداً كبيراً رغم الضغط، وسنواصل العمل لتقديم الأفضل.. الهلال فريق كبير وتصعب مجاراته».وأضاف: «كانت لدينا فرص خلال الشوط الأول وسجلنا هدفاً منها، وعلى الأقل كنا نستحق أن نخرج بنقطة. إلا أن الغيابات أثرت علينا، خصوصاً غياب فيراتي الذي يملك جودة عالية وكان سيساعد الفريق».وأشار مدرب الدحيل إلى أنه اضطر للاعتماد على لاعبين شباب تنقصهم الخبرة، قائلاً: «أهنئهم على الأداء رغم صعوبة المباراة».وختم حديثه: «تعرضنا لضغط كبير في الشوط الثاني بعد هدف التعادل، وحاول اللاعبون العودة بالنتيجة لكننا لم نستطع. بشكل عام كانت هناك فرص أضعناها، وبعد الهدف الثاني واجهنا صعوبة أكبر، لتكون النتيجة طبيعية أمام فريق بحجم الهلال».