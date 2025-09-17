أكد مدرب الهلال سيموني إنزاغي في المؤتمر الصحفي أن فريقه ما زال في بداية الموسم والمنافسات، مشيراً إلى أن الإعداد انطلق متأخراً مقارنة ببقية الأندية في المنطقة.وقال إنزاغي: «بعد نهاية المونديال حصلنا على إجازة كافية للراحة، لذلك بدأنا متأخرين بثلاثة أسابيع عن الفرق الأخرى في السعودية وقطر والإمارات. ورغم ذلك قدمنا مباراة جيدة، صحيح أن الخطأ في الهدف الأول كان كبيراً، لكننا عدنا سريعاً إلى أجواء اللقاء».وأضاف: «يجب أن نعمل على تحسين المستوى والوصول إلى أداء أفضل، ونعمل على تفادي الأخطاء في تحريك الكرة من الركلات الركنية القصيرة لتجنب المرتدات».وعن إصابة كانسيلو، أوضح إنزاغي: «شعر بألم أثناء المباراة ولذلك أخرجته، وهو لاعب مهم، وغداً ستظهر نتيجة الفحوص الطبية لتحديد حجم الإصابة».وتطرق مدرب الهلال إلى تفاصيل المباراة قائلاً: «الشوط الأول كان جيداً جداً، الخطوط متقاربة وسيطرنا على اللقاء، لكن الخصم تفوق بالتسجيل من هجمة مرتدة. بشكل عام المباراة كانت بيدنا كما حدث أمام القادسية، ويجب أن نحذر دفاعياً من الكرات القصيرة».واختتم حديثه بالإشادة بعناصر الفريق قائلاً: «سالم الدوسري وروبن نيفيز من أفضل المنفذين، نيفيز يتولى الجانب الأيمن وسالم في الجهة اليسرى، وكلاهما في مستوى جيد».