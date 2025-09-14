اختتم المنتخب الوطني تحت 20 عاماً استعداداته لمواجهة منتخب الباراغواي اليوم الأحد في العاصمة أسونسيون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.وأجرى لاعبو «الأخضر الشاب» حصتهم التدريبية الأخيرة تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، وتركزت على جوانب فنية وتكتيكية طبّقها اللاعبون في المران الأخير.وكان منتخبنا الوطني قد افتتح يوم الخميس الماضي المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الباراغويانية أوسنيون، بعد أن أنهى المرحلة الأولى، التي كانت في البرازيل، إذ انتصر على منتخب تشيلي بهدفين لهدف في اللقاء الودي الدولي، الذي جمعهما، ويواصل المنتخب برنامجه الإعدادي بخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب المكسيك يوم 20 سبتمبر الجاري، قبل التوجه إلى تشيلي للمشاركة في منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات نيجيريا، النرويج، كولومبيا.