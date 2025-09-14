يلتقي نادي الشارقة الإماراتي مع ضيفه الغرافة القطري عند تمام الساعة 4:45 من مساء يوم غد (الإثنين) على استاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.ويسعى الشارقة إلى مواصلة زخمه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، فيما يدخل الغرافة اللقاء بهدف تفادي تكرار خروجه من مرحلة الدوري في النسخة الماضية.بدأ الفريقان موسمهما المحلي بشكل جيد نسبياً، حيث يتواجد الشارقة في النصف الأعلى من جدول الترتيب في الدوري الإماراتي.أما الغرافة فقد حقق فوزاً مهماً على السيلية 2/0 يوم الجمعة ليحتل المركز الثالث في دوري نجوم قطر، وهو يتطلع إلى مواجهة الشارقة للمرة الأولى على الصعيد القاري.ويدخل الشارقة المباراة بعد تعادله 2/2 مع خورفكان في الدوري يوم الجمعة، وهو يأمل في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتعويض سجله الضعيف أمام الفرق القطرية في البطولة القارية، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في ست مواجهات سابقة.في المقابل يسعى الغرافة لتجاوز إخفاقاته في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ لم يتمكن من الفوز سوى في مباراتين فقط وأنهى مشواره في المركز العاشر بالترتيب العام.