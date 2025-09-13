تبذل إدارة نادي الوحدة جهوداً كبيرة في سبيل استخراج الكفاءة المالية قبل ساعات من انطلاقة مواجهة الفرسان أمام العلا، مساء اليوم السبت، بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة وذلك ضمن الجولة الأولى من دوري يلو.ويعاني نادي الوحدة الأمرين بسبب عدم استخراج الكفاءة المالية، إذ عملت في الوقت نفسه على تجهيز فريق النادي تحت سن 21 عاماً مدعوماً بالثلاثي عبدالله العويشير وسعيد المولد ومراد خضري، وذلك للمشاركة في المباراة بقيادة المدرب الوطني عيسى المحياني في حالة عدم حصول نادي الوحدة على الكفاءة المالية قبل الساعة 8:00 من مساء اليوم السبت تفادياً لحالة الانسحاب من الجولة الأولى في الدوري.