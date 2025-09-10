تنطلق الإثنين بـ 4 مواجهات.. رحلة جديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة

تستعد نخبة أندية القارة لانطلاق منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 يوم الإثنين 15 سبتمبر، إيذاناً بانطلاق رحلة جديدة نحو المجد القاري في الموسم الجديد، ويمثل الوطن فيها كل من الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد.ويعود 11 فريقاً من موسم 2024-2025 للمشاركة في النسخة الـ23 من البطولة الأهم على صعيد الأندية الآسيوية، فيما تسجّل ثلاثة أندية ظهورها القاري الأول، وهي؛ غانغوون من جمهورية كوريا، وميتيدا زيلفيا الياباني، وتشينغدو رونغتشنغ الصيني.ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب الذي تُوّج به للمرة الأولى قبل أكثر من أربعة أشهر فقط، وهو واحد من خمسة أبطال سابقين ضمن قائمة المشاركين الـ24 في هذه النسخة، إذ يبدأ حملة دفاعه عن لقبه عند تمام الـ9:15 من مساء الإثنين 15 سبتمبر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله بجدة بمواجهة ناساف الأوزبكي بطل الدوري المحلي لعام 2024، وتعد هذه هي المشاركة الـ14 للأهلي والسابعة لفريق ناساف، مع تفوق سعودي في المواجهات السابقة (فوزان وتعادل).فيما يتطلع الهلال (وصيف النسخة قبل الماضية، وبطل 2019 و2021) للوصول إلى النهائي السادس في تاريخه من خلال مشاركته الـ20 (رقم قياسي) إذ يبدأ مشواره عند تمام الـ9:15 من مساء الثلاثاء 16 سبتمبر على استاد المملكة أرينا بالرياض أمام الدحيل القطري الذي يُشارك للمرة الـ13، وكان قد وصل الدور قبل النهائي عام 2022.ويأمل الاتحاد (بطل الدوري والكأس في السعودية 2024-2025) في ظهوره الـ13 أن يحقق اللقب للمرة الثالثة، بعد أن سبق له التتويج مرتين (2004 و2005)، ويستهل مشواره بمواجهة مضيفه الوحدة الإماراتي (بطل الدوري 4 مرات) الذي يبدأ مشاركته الـ11 والأولى منذ 2021 بملاقاة الاتحاد عند تمام الـ8:00 من مساء الإثنين 15 سبتمبر على استاد آل نهيان في أبوظبي.فيما يفتتح الشارقة الإماراتي ظهوره السادس في البطولة القارية بمواجهة الغرافة القطري عند الـ5:45 مساءً على استاد الشارقة. الفريق الإماراتي أنهى الدوري في المركز الثاني بموسم 2024-2025 وتُوّج بكأس البطولة الثانية للاندية في آسيا - دوري أبطال آسيا الثاني، بينما يُشارك الغرافة للمرة الـ11 بعد حلوله ثالثاً في الدوري وفوزه بالكأس المحلية للمرة الثامنة.أما الشرطة العراقي (بطل الدوري المحلي للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه)، فيُشارك للمرة السادسة ويستضيف السد القطري على استاد الزوراء ببغداد عند الـ9:15 مساءً. بينما نادي السد (بطل الدوري القطري 18 مرة) يُشارك للمرة الـ18 على المستوى القاري (رقم قياسي لقطر) بعد وصوله للدور ربع النهائي من النسخة الماضية.شباب الأهلي الإماراتي يُعود للمشاركة بعد غياب منذ 2022، ليخوض ظهوره العاشر عقب تحقيق الثنائية المحلية 2024-2025، ويُواجه نظيره تراكتور الإيراني عند الـ8:00 مساء الثلاثاء 16 سبتمبر على استاد راشد بدبي. في المقابل، يُشارك تراكتور للمرة السابعة قارياً بعد فوزه بلقب الدوري الإيراني لأول مرة الموسم الماضي.