المنتخب السعودي للشباب يواجه باراغواي والمكسيك «وديّاً»

بدأ المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية بمدينة أسونسيون في باراغواي، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر القادم، ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات نيجيريا، النرويج، وكولومبيا.ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكر باراغواي مباراتين وديتين، أمام منتخب باراغواي الأحد القادم، ثم أمام منتخب المكسيك يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.وكان الأخضر الشاب اختتم الإثنين الماضي المرحلة الأولى بمدينة ساوباولو البرازيلية، وتغلب على نظيره التشيلي وديّاً بنتيجة 1/2، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم للشباب القادمة.