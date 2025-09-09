أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعرض قائد الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيما لإصابة خلال التدريبات، وبدأ على إثرها تنفيذ برنامج علاجي في عيادة النادي بالتنسيق مع الشريك الطبي».

وأضاف البيان: «سيتم متابعة حالته بشكل مستمر خلال فترة التأهيل حتى عودته للمشاركة مع الفريق».

وكان بنزيما قد سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في لقاء النمور بالأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الافتتاحية من دوري روشن.

الاتحاد يستعد لمواجهة الفتح

ويستعد الاتحاد لملاقاة الفتح يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويأمل الفريق بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان في تخطي عقبة الفتح، والسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب.