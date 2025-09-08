يسعى مدرب الهلال إنزاغي لتجهيز فريقه فنياً بالشكل المطلوب من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات، قبل العودة لاستئناف المباريات على الصعيدين المحلي والقاري عقب نهاية فترة التوقف بسبب أيام الفيفا، وسيخوض الزعيم 6 مباريات خلال 17 يوماً، الأولى أمام القادسية (السبت) 13 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الثانية من دوري روشن، والثانية ضد الدحيل القطري (الثلاثاء) 16 سبتمبر الجاري الساعة 9:15 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، والثالثة أمام الأهلي (الجمعة) 19 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في «كلاسيكو» الجولة الثالثة من دوري روشن، والرابعة ضد العدالة (الاثنين) 22 سبتمبر الجاري الساعة 9:30 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الدور الـ(32) من مسابقة كأس الملك، والخامسة أمام الأخدود (الخميس) 25 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الرابعة في دوري روشن، والسادسة ضد ناساف الأوزبكي (الإثنين) 29 سبتمبر الجاري الساعة 2:45 ظهراً، على الاستاد المركزي "كارشي"، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، ويطمح المدرب إنزاغي للمنافسة على بطولتي دوري روشن، وكأس الملك، ولقب دوري أبطال آسيا لأندية النخبة في الموسم الرياضي الحالي.