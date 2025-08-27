ينتظر النجم السعودي الدولي المحترف في نادي لانس الفرنسي سعود عبدالحميد المشاركة مع فريقه في مواجهة ستاد بريست الجمعة القادمة الساعة 9:45 مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الفرنسي. ويحتل فريق لانس المركز العاشر بعد تحقيق الفوز على فريق لوهافر 1/2 الأحد الماضي، في الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.وكان الظهير الأيمن سعود عبد الحميد شارك مع نادي لانس الفرنسي لأول مرة في تاريخه بالدقيقة 86 من مباراة فريقه ضد فريق أولمبيك ليون السبت 16 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2026/2025، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الفرنسي، ولم يحظ بفرصة المشاركة في مباراة فريقه أمام لوهافر في الجولة الماضية.يذكر أن سعود عبدالحميد انتقل لنادي لانس الفرنسي بالإعارة لموسم رياضي واحد قادماً من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.