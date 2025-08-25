الإصابة تبعد ساكا عن أرسنال شهراً

أكد تقرير صحفي غياب بوكايو ساكا نجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

وبحسب شبكة «BBC» البريطانية، فإن ساكا سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد.

وأضافت أنه من المقرر أن يغيب ساكا عن مباراة أرسنال أمام ليفربول، المقررة يوم الأحد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك عن مباراتي إنجلترا في تصفيات كأس العالم أمام أندورا وصربيا الشهر القادم.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة قائد أرسنال، مارتن أوديغارد، في مباراة ليفربول، بسبب إصابة في الكتف تعرض لها أمام ليدز، بحسب الشبكة نفسها.