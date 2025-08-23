يلتقي منتخبنا الوطني السعودي تحت 19 عاماً اليوم (السبت)، نظيره المنتخب البحريني ودياً عند الساعة 4:30 مساءً على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عاماً.واختتم الأخضر السعودي استعداداته لهذا اللقاء بعد أن أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية أمس (الجمعة)، تحت إشراف المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو والجهاز الفني المساعد، ركّزوا خلالها على الجوانب التكتيكية والبدنية، وكان منتخبنا الوطني قد انتصر على فريق ضمك «تحت 21» بهدفين لهدف في أولى ودياته.ويسعى الجهاز الفني من خلال اللقاء الودي أمام المنتخب البحريني للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق البطولة المقررة خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر القادم، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مبارياته في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: قطر، الكويت، واليمن، بينما ضمّت المجموعة الثانية: عُمان، العراق، البحرين، مصر، بعد أن حلّ الأخير بدلاً من منتخب الإمارات الذي قدّم اعتذاره عن المشاركة.الجدير بالذكر أن المدرب الإسباني قد اختار قائمة «الأخضر» المشاركة في المعسكر استعداداً للبطولة وهم: فيصل الشمري، فهد الحربي، عبدالله المحيسن، أمجد حراج، عبدالرحمن سفياني، حسين جداوي، محمد النقيدان، عواجي علواني، عبدالرحمن هزازي، محمد الصرنوخ، البراء ايشان، ياسر الظفيري، إلياس شيخ، محمد فلاتة، طلال حارثي، أحمد بن حميد، عمار الأحمدي، محمد القحطاني، نواف الدوسري، راكان عسيري، عبدالرزاق عواجي، سالم الظفيري، صهيب الهوساوي، وليد المشدق، فارس بن سالم وعبدالعزيز الشمري.