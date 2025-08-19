زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، يرافقه القنصل العام في هونغ كونغ مازن الحملي مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في هونغ كونغ، وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد فهد سندي، وبحضور الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس سواريز أوليفيرا.وأكد السفير عبدالرحمن الحربي حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تقديم كافة التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة أمام أندية الوطن، مؤكداً أن الفرق الرياضية السعودية تمثل صورة مشرفة لرياضة الوطن خارجيا ومنها تواجدها حالياً في جمهورية الصين الشعبية وبشكل خاص في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتعكس التطور والتميز الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، في ضوء ما تحظى به من دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله- وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما أعرب رئيس النادي عن بالغ شكره وتقديره للسفير والقنصل على الاهتمام والمتابعة التي حظيت بها البعثة منذ وصولها إلى هونغ كونغ، مؤكداً أن هذا الدعم ليس بمستغرب على ممثلي سفارات خادم الحرمين الشريفين حول العالم، والذي كان محل إعجاب وتقدير جميع أعضاء الفريق.