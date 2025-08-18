أعلن نادي نابولي رسمياً عن إصابة مهاجمه البليجكي روميلو لوكاكو وسيخضع لاستشارة جراحية وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة X، وبدأ النادي الإيطالي في البحث عن مهاجم بديل لا سيما أن غيابه سيتسمر لثلاثة أشهر على أقل تقدير.وقال نادي نابولي في بيانه: «بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد أولمبياكوس، خضع روميلو لوكاكو لفحوصات طبية في مستشفى بينيتا غراندي، أظهرت إصابة شديدة في العضلة الفخذية اليمنى. وقد بدأ اللاعب الأزرق بالفعل عملية إعادة التأهيل وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية».وتعرض لوكاكو للإصابة في الجزء الخلفي لفخذه اليسرى خلال الفوز الودي على أولمبياكوس اليوناني 2 - 1، الخميس الماضي، مع توقع غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريباً، ومن ثم خسارة فريقه جهوده في مستهل الموسم الجديد الذي يبدأه رجال المدرب أنطونيو كونتي (السبت)، على أرض ساسوولو في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.ويبحث نادي نابولي عن مهاجم بديل ليعود مجدداً لسوق الانتقالات بعد أن ضم عدداً من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ استقطب صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين من دون مقابل بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وقلب الدفاع الهولندي سان بوكيما من بولونيا مقابل 31 مليون يورو، ومواطنه الجناح الأيسر نوا لانغ من أيندهوفن مقابل 25 مليون يورو، وحارس المرمى الصربي فانيا ميلينكوفيتش - سافيتش من تورينو على سبيل الإعارة، إضافة إلى بعض الوجوه الشابة، وكان آخر المنضمين لورنتسو لوكا من أودينيزي، لكنه يبقى الخيار الوحيد في مركز رأس الحربة بعد التخلي عن الأرجنتيني جيوفاني سيميوني لتورينو على سبيل الإعارة، وجاكومو راسبادوري لأتلتيكو مدريد الإسباني، وحسم نابولي، إلى حد كبير أيضاً، ضم الظهير الأيسر الإسباني ميغيل غوتييريس الذي يكمل، اليوم (الاثنين)، الفحوص الطبية الروتينية قبل توقيع عقد انتقاله إلى بطل إيطاليا من جيرونا 5 أعوام مقابل 20 مليون يورو، وفق الصحافة الإيطالية.