تتجه أنظار الجماهير الرياضية السعودية نحو استاد هونغ كونغ الدولي لمشاهدة منافسات كأس السوبر السعودي 2025 بمشاركة أندية النصر والقادسية والاتحاد والأهلي بعد اعتذار الهلال.وتحظى البطولة الحالية بترقب كبير من قبل الجماهير، التي ستتواجد في ملعب هونغ كونغ؛ سواء من مشجعي الأندية الأربعة أو من محبي وعشاق النجوم العالميين الذين يشاركون مع هذه الأندية. ويلعب الاتحاد أمام النصر اليوم (الثلاثاء)، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، وستتجه البوصلة في هذا اللقاء إلى النجمين الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتطلع بنزيما إلى تحقيق لقبه الثالث مع الاتحاد، بعد الفوز الموسم الماضي بثنائية، دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، في حين يبحث رونالدو عن اللقب المحلي الأول له مع النصر، بعد غياب «النصر» عن منصات البطولات، وتحمل هذه المواجهه نكهة خاصة بين زميلين سابقين في الفريق الإسباني ريال مدريد.«عكاظ» رصدت مواجهات اللاعبين رونالدو وبنزيما، ويعود أول لقاء موثق بين بنزيما ورونالدو إلى موسم 2007-2008 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. في مباراة الذهاب، سجل المهاجم الفرنسي هدف التعادل لفريق ليون أمام مانشستر يونايتد في لقاء انتهى بنتيجة (1-1)، وفي مباراة الإياب، فاز فريق كريستيانو بنتيجة 1-0، حيث سجل المهاجم البرتغالي الهدف الحاسم.وقد انتقلت المنافسة بينهما إلى الساحة الدولية، في موسم 2014-2015، تغلبت فرنسا على البرتغال ودياً بنتيجة 2-1، ثم فشل المنتخب البرتغالي في الثأر خلال الموسم التالي، وخسر بنتيجة 1-0. وبعد سنوات، في دور المجموعات لبطولة اليورو التي أُقيمت عام 2021، أسهم كلا اللاعبين في تعادل مثير بنتيجة 2-2، حيث سجل كل منهما هدفين.وبعد انتقال رونالدو للنصر مطلع عام 2023، وانضمام بنزيما إلى الاتحاد في صيف العام ذاته، خلال موسم 2023-2024، استطاع البرتغالي رونالدو أن يقود فريقه للفوز على «العميد» بنتيجة 5-2، وسجل منها هدفين.وفي موسم 2024-2025 أكد المهاجم الفرنسي على أفضليته خلال مواجهاته المباشرة أمام رونالدو، ففي الجولة 13، انتهت مباراة الاتحاد والنصر بفوز الاتحاد 2-1، وفي الجولة 30، خسر النصر 3-2 وبهذا يكون بنزيما قد حقق الفوز أمام رونالدو 4 مرات خلال 8 مواجهات مقابل تعادلين وفوزين لصالح رونالدو، وسجل الفرنسي بنزيما 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وسجل «رونالدو» 6 أهداف وصنع هدفًا.