يراقب مدرب فريق التعاون شاموسكا فريق النصر أمام نظيره الاتحاد (الثلاثاء) القادم في «كلاسيكو» نصف النهائي بكأس السوبر، للوقوف على أبرز نقاط الضعف في الفريق النصراوي، الذي سيواجه فريق التعاون (الجمعة) 29 أغسطس الجاري الساعة الـ9:00 مساء في بريدة، ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين. ويسعى شاموسكا لتجهيز الفريق من كافة الجوانب الفنية والتكتيكية للقاء النصر المرتقب.وكان فريق التعاون أقام معسكراً خارجياً في هولندا تحت إشراف المدرب شاموسكا، وخاض 4 مباريات ودية، الأولى أمام الأهلي القطري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والثانية ضد الدحيل القطري وخسرها بهدفين مقابل لا شيء، والثالثة أمام أولمبياكوس اليوناني وخسرها بنتيجة 2/1، والرابعة والأخيرة ضد الفيحاء وانتهى اللقاء بفوز التعاون بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب سلطان مندش الذي تألق كعادته مع فريقه ويسعى لمواصلة تقديم أفضل العطاءات الفنية. وحرص شاموسكا على اختبار جاهزية لاعبيه من كافة الجوانب اللياقية والبدنية والفنية خلال معسكر هولندا.