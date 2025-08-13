تتجه الأنظار نحو ملعب الفريولي بمدينة أوديني الإيطالية لمتابعة أولى مسابقات الأندية الأوروبية لكرة القدم، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي عند تمام العاشرة مساء اليوم (الأربعاء) على كأس السوبر الأوروبي.ويشارك باريس سان جيرمان الفرنسي في هذا اللقاء بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، فيما يخوض توتنهام الإنجليزي هذه المواجهة بعد تحقيقه لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي (2024/ 2025)، واليوم تبدو الفرصة متاحة أمامهما لإضافة لقب آخر لخزينتيهما في افتتاح الموسم الجديد.ويدخل الفريق الباريسي هذا اللقاء في ظل عدم توفر الوقت الكافي للفريق لخوض مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد، حيث انتهى موسم 2024/ 2025 قبل أقل من شهر، بعد خسارته نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0/ 3. وفي لمح البصر، بدأ التحضير للموسم القادم، حيث يخوض الفريق مباراته الافتتاحية بالدوري الفرنسي ضد مضيفه نانت، الأحد القادم. وكان باريس محظوظاً لأن غالبية لاعبيه احتفظوا بلياقتهم البدنية حتى نهاية الموسم الماضي، ولا يزال هذا هو الحال، حيث سيتمكن إنريكي من اختيار تشكيلة قوية في اللقاء.وربما يكون التغيير الوحيد الملحوظ في مركز حراسة المرمى، بعد الاستغناء عن الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي بات قريباً من الرحيل عن ملعب «حديقة الأمراء»، خصوصاً بعد التعاقد مع لوكاس شيفالييه حارس ليل الفرنسي، كبديل محتمل له، وغاب ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز عن نهائي كأس العالم للأندية بسبب الإيقاف الشهر الماضي، ومن المنتظر عودتهما للفريق في مباراة السوبر، في حين يغيب البرتغالي جواو نيفيش بعد طرده في اللحظات الأخيرة من مونديال الأندية، ليتم إيقافه مباراتين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).من جانبه، خاض توتنهام برنامجاً تحضيرياً مكثفاً للموسم الجديد، إذ لعب ست مباريات ودية تحت قيادة مديره الفني الدنماركي الجديد توماس فرانك، حافظ خلالها على سجله خالياً من الهزائم، قبل أن يتلقى خسارة قاسية صفر – 4 أمام بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي. لم يكن إنهاء انتظار النادي الذي دام 17 عاماً للعودة إلى منصات التتويج مجدداً كافياً لإنقاذ آنجي بوستيكوغلو، إذ أقيل المدرب الأسترالي من منصبه بعدما أنهى الفريق موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) في الموسم الماضي، رغم قيادته الفريق للقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.وكان فوز توتنهام على جاره اللدود أرسنال في مباراة ودية في هونغ كونغ علامة إيجابية مبكرة، لكن السوبر الأوروبي سيعطي مؤشراً أوضح بكثير على موقف الفريق اللندني في استعداده لمنافسات دوري أبطال أوروبا، التي يشارك في نسختها الجديدة. ويقود فرانك أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام السبت القادم، عندما يستضيف بيرنلي، حيث يتعين على الفريق حصد النقاط الثلاث، إذا أراد الوقوف على أرض صلبة طوال الموسم القادم.ويفتقد توتنهام خدمات جيمس ماديسون في معظم الموسم القادم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة أثناء مباراة الفريق الودية ضد نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من فترة ما قبل الموسم، لينضم إلى الغائبين منذ فترة طويلة ديان كولوسيفسكي ورادو دراغوسين. كما غاب دومينيك سولانكي أيضاً عن معظم فترة الاستعداد للموسم القادم، ولكن رغم توقع عودته قريباً، فإن ذلك قد يكون مبكراً جداً. ويعد الظهير الأيسر ديستني أودوغي مصدر قلق آخر لفرانك، إذ إن مشاركته أمام باريس سان جيرمان وكذلك أمام بيرنلي لا تزال محل شك.الجدير بالذكر أنه لم يسبق لأي من الفريقين الفوز بكأس السوبر الأوروبية، وستكون هذه أول مشاركة لتوتنهام فيها، بينما يسعى باريس سان جيرمان للتخلص من كابوس موسم 1996/ 1997 عندما شارك في المسابقة آنذاك بعد تتويجه بلقب كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس (قبل إلغائها)، غير أنه تلقى خسارة مروعة 2 - 9 في مجموع لقائي الذهاب والعودة أمام يوفينتوس الإيطالي، حينما كانت المسابقة تجرى بنظام المباراتين.