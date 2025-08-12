أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع على الأوضاع في نادي الشباب، بأنه لا توجد مشكلات مع لجنة الاستدامة المالية أو تقصير من قبل وزارة الرياضة إطلاقاً، مطمئناً جميع الشبابيين بأن هناك تعاوناً إيجابياً بين نادي الشباب ولجنة الاستدامة المالية، موضحاً في الوقت نفسه بأن تأخر التعاقدات يعود لأسباب داخلية في إدارة النادي وليس لملفات الاستدامة المالية أية صلة، مشيراً إلى أن إدارة نادي الشباب تسعى جاهدة لإقفال ملف اللاعبين قبيل انطلاق الدوري، وأنها حريصة على ذلك منذ بدء معسكر الفريق بالنمسا الذي يحظى بمتابعة واهتمام من قبل الجهازين الفني والإداري.ويسعى المدرب الغواسيل لتجهيز الفريق الشبابي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي تنتظره ثلاث بطولات (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس دوري أبطال الخليج للأندية).