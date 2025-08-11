أعلن نادي إشبيلية الإسباني رسمياً تعاقده مع اللاعب السعودي الشاب عبدالله الجرافي لتعزيز صفوف فريقه الرديف «D» للموسم الجديد، وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سيصل قادماً من تجربة فريدة في كرة القدم الجامعية بالولايات المتحدة.وذكر النادي الأندلسي في بيانه: «أمضى الجرافي مسيرته الجامعية في جامعة هوارد بالولايات المتحدة، حيث نافس لمدة أربعة مواسم في دوري الدرجة الأولى للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA)، ولم يقتصر تميزه على الأداء في الملعب فقط، بل شمل أيضاً تفوقه الأكاديمي، حيث تم اختياره في موسمه الأخير ضمن قائمة الشرف الأكاديمية وقائمة شرف العميد، ما يبرز ملفه كرياضي متكامل يجمع بين التفوق الرياضي والعلمي، واكتسب عبدالله الجرافي خبرة دولية قيمة من خلال تمثيله منتخب المملكة العربية السعودية تحت 23 عاماً ضمن برنامج (الصقور السعودية للمستقبل)».واختتم النادي بيانه: «شارك اللاعب مع المنتخب السعودي في بطولة (كأس الأبطال) الدولية، وهي تجربة صقلت موهبته ومنحته فرصة الاحتكاك بمستويات تنافسية عالية على الساحة الدولية».الجدير بالذكر أنه سبق أن وقع رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاراسكو اتفاقية تعاون مع «صقور المستقبل» في أكتوبر 2024 وقال كاراسكو وقتها: «وقع نادي إشبيلية هذه الاتفاقية مع «صقور المستقبل» أحد أهم ركائز خطتنا الإستراتيجية، وتُعد المملكة العربية السعودية سوقاً ناشئاً ومتزايد الأهمية في عالم كرة القدم، ونرى في هذه الشراكة الإستراتيجية أهمية كبيرة».