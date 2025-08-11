أوصى مدرب النادي الأهلي ماتياس يايسله الإدارة الرياضية بضرورة التعاقد مع لاعب «برازيلي» في خانة الجناح ضمن كشوفات الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض غياب الجزائري رياض محرز لمشاركته مع منتخب بلاده في شهر ديسمبر القادم ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. وبدأت الإدارة الرياضية في المفاوضات مع جناح برازيلي، وسيتم قيده لاعب مواليد 2004 في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق الأهلاوي.من جانب آخر يواصل الفريق الأهلاوي تدريباته استعدادا للقاء فريق الرياض "وديا" الجمعة القادم، قبل خوض مواجهة القادسية الأربعاء 20 أغسطس الجاري، الساعة 3:00 عصرا، على استاد هونغ كونغ ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.