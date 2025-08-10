عبّر المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم عن سعادته بتوقيع العقد مع ناديه الجديد لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد عاماً آخر قادماً من فريق برشلونة مؤكداً حماسه لتحقيق البطولات مع النصر في هذا الموسم.

وتحدث مارتينيز لحساب نادي النصر الرسمي في منصة "X«وقال:»من دواعي سروري أن أكون هنا، متحمس لبدء العمل مع زملائي في الفريق، هذه التجربة تثير حماسي حقاً، هذا يعني الشيء الكثير لي، لقد أكملت للتو الفحوصات الطبية، وسار كل شيء على ما يرام، الآن حان الوقت للقاء زملائي في الفريق، إنه فريق رائع مع لاعبين بجودة عالية، وناد كبير يسعى للفوز بكل شيء، لقد جئت إلى هنا لأساهم واستمتع وأتعلم، وفي الوقت نفسه أبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق الانتصارات، لأن لدينا الجودة الكافية من اللاعبين في الفريق، هذا يجب أن يكون عامنا".

وأضاف مارتينيز: «عندما أتيحت لي الفرصة للانضمام، أجريت بعض المحادثات مع زملائي في الفريق، الذين أشادوا بالنادي والأجواء في غرفة تغيير الملابس وهو أمر ممتاز، لهذا السبب قررت اتحاذ الخطوة، وها أنا متشوق لبدء هذا الفصل الجديد، كما قلت من قبل، أنا هنا للفوز بكل شيء وتقديم كل ما لدي للفريق، لقد زرت السعودية ثلاث مرات عندما شاركت مع برشلونة في كأس السوبر الإسباني، ومن خلال هذه التجربة شعرت براحة كبيرة، الآن هذه تجربة جديدة بالنسبة لي ولعائلتي نخوضها بحماس كبير ورغبة في التعرف على المدينة بشكل أعمق والتكيف مع حياة جديدة».

واختتم حديثه بقوله: «آمل أن أكون على قدر المسؤولية، والتزامي لن يكون أبداً موضع شك، آمل أن أراكم جميعاً قريباً حتى نتمكن من الاستمتاع بهذه التجربة معاً، أبعث إليكم جميعاً تحية طيبة وأراكم قريباً».