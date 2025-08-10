استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم (الأحد) استعداداً لخوض مواجهة القادسية الأربعاء 20 أغسطس القادم، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر السعودي، إذ يسعى المدرب ماتياس يايسله لتجهيز فريقه فنياً للقاء القادسية القادم، من خلال خوض لقاء ودي أمام فريق الرياض يوم الجمعة القادم.وكان الفريق الأهلاوي أنهى معسكره الإعدادي الذي تضمن 3 مراحل في دول (النمسا، وإيطاليا، وإسبانيا)، وعاد إلى جدة لمواصلة المرحلة الإعدادية الأخيرة لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.وخاض فريق الأهلي في المعسكر الأوروبي 6 مباريات ودية، بداية بالفوز على فريق تيرول النمساوي بهدفين لهدف، والثانية أمام هيلموند سبورت وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بالنمسا، والثالثة ضد فريق كومو الإيطالي وخسر بنتيجة 1/3، والرابعة أمام سيلتيك الأسكتلندي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في الأشواط الأصلية، وخسر بضربات الترجيح 5/3 في البطولة الودية في إيطاليا، ثم انتصر على إلتشي بثنائية نظيفة، وكسب فريق دوردريخت بثلاثية نظيفة، قبل أن يختتم معسكره بالتعادل أمام العين الإماراتي 1/1.ويطمح مدرب الأهلي ماتياس يايسله لتجهيز الفريق الكروي لمنافسات الموسم الجديد محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة)، وعالمياً (بطولة كأس القارات للأندية).انفوجرافيكالمباراة الودية الأخيرةالجمعة 2025/8/15الأهلي - الرياض