انضم النجم هتان باهبري بمعسكر فريق الخلود في تركيا مؤخرا استعداد للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توقيعه لعقد احترافي لمدة موسم رياضي واحد، في صفقة انتقال «حر» عقب نهاية عقده مع نادي التعاون في 30 يونيو الماضي.وفضل باهبري الإنضمام لنادي الخلود الذي يرى أنه من خلاله سيجد فرصة اللعب، وحرص النادي على توفير جميع المتطلبات المادية وفق العقد الاحترافي لموسم رياضي واحد.وجاء انضمام هتان باهبري لمعسكر الخلود في تركيا استعداد لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الجديد.يذكر أن هتان باهبري خلال مسيرته الكروية شارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، وبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وخاض 5 تجارب احترافية في مشواره الكروي بداية مع الاتحاد الذي حقق معه كأس الملك، والهلال الذي حصد معه العديد من البطولات المحلية والقارية، كما شارك مع الهلال في كأس العالم للأندية، إلى جانب تمثيله أندية الشباب والتعاون والخليج.