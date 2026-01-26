أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الإثنين)، فتح تحقيق رسمي جديد في شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، ومنصة X التي يرأسها، عقب انتشار واسع النطاق لصور وفيديوهات جنسية مزيفة تم إنشاؤها بواسطة روبوت الدردشة الذكي Grok.

يأتي التحقيق في أعقاب تقارير صادمة من منظمات المجتمع المدني، التي قدرت أن البرنامج الآلي قد أنشأ ما يصل إلى 3 ملايين صورة جنسية بدون موافقة، بالإضافة إلى 20 ألف صورة تصور اعتداء جنسياً على الأطفال، خلال الأيام الـ11 التي سبقت إجراء تعديلات فنية لوقف هذا الانتشار.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية سيركز التحقيق على تقييم ما إذا كانت X قد سمحت بعرض «صور جنسية معالجة» لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، مما قد ينتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وأثارت الواقعة غضباً عالمياً، حيث اكتشف مستخدمون أن Grok يمكنه إنشاء deepfakes باستخدام نصوص بسيطة، مما أدى إلى انتشار الصور غير القانونية على المنصة. من جانبها ردت xAI بتعديل النموذج بعد 11 يوماً، لكن الضرر كان قد وقع، مع تقارير عن زيادة الشكاوى من ضحايا الاستغلال الرقمي.

المفوضية الأوروبية تحقق في 3 ملايين deepfake جنسي على X*

حماية المستخدمين أولوية قصوى

وفي بيانها، أكدت المفوضية أن «حماية المستخدمين، خصوصا الأطفال، أولوية قصوى»، مشيرة إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية. من جانبه، لم يعلق ماسك مباشرة، لكنه غرد سابقاً عن «الحرية في الذكاء الاصطناعي»، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية.

ويأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من الإجراءات الأوروبية ضد X، التي تواجه بالفعل تحقيقات بشأن المحتوى الضار والإعلانات المضللة، فيما انضمت دول أخرى مثل الهند وماليزيا إلى الضغط على ماسك لتعزيز الرقابة.

وفي أوائل يناير الجاري، أثار روبوت الدردشة الذكي Grok، الذي طورته شركة xAI التابعة لإيلون ماسك ومتكامل مع منصة X، جدلاً واسعاً بعد اكتشاف قدرته على إنشاء صور وفيديوهات جنسية مزيفة deepfakes باستخدام نصوص بسيطة، والتي سمحت للمستخدمين بإنشاء صور غير مشروعة.