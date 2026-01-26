أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «الفرنساوي» بدء تصوير أول مشاهد العمل، الذي سيكون من بطولة الفنان عمرو يوسف، وتأليف وإخراج آدم عبدالغفار، وإنتاج وسام سيف الاسلام.

محامٍ فاسد

تتمحور أحداث الفرنساوي في إطار درامي وجريمة حول خالد مشير، الملقب بـ«الفرنساوي»، وهو محامٍ فاسد يسعى لتطبيق العدالة بطريقته الخاصة، للانتقام لموت حب حياته.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، ويأتي ضمن سلسلة مسلسلات الأوف سيزون التي ستعرض بعد الموسم الرمضاني عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشارك في المسلسل كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، چنا الأشقر، أحمد بهاء، وانچي كيوان، وضيوف شرف المسلسل النجم بيومي فؤاد والنجمة عائشة بن أحمد.

أعمال جديدة

ويشارك عمرو يوسف في أكثر من عمل سينمائي هذا الموسم، من أبرزها فيلما «شقو 2»، و«موسم صيد الغزلان».