أثارت منشورات الحساب الرسمي لنادي القادسية في منصة X ردود فعل واسعة بين الجماهير بعد فوز الفريق على الأهلي بنتيجة مثيرة عقب «ريمونتادا» قلبت مجريات المباراة، إذ لجأ النادي إلى أسلوب ساخر في احتفاله بالانتصار عبر عدة صور ومنشورات حملت رسائل رمزية اعتبرها البعض استفزازية.



ونشر القادسية عقب نهاية المباراة تغريدة جاء فيها: «نهاية المباراة.. تم إغلاق بسطة الأهلي في الخبر»، في إشارة إلى نتيجة اللقاء، مرفقة بصورة لعدد من لاعبي الأهلي يقفون أمام عربة طعام، في تعبير بصري يوحي بإغلاق «البسطة».



كما نشر النادي منشوراً آخر حمل عبارة: «شوط واحد.. لتهدم القلعة»، مع تصميم يظهر قلعة تتعرض للانهيار، في إشارة رمزية إلى لقب الأهلي المعروف بـ«القلعة».



هذه المنشورات سرعان ما أشعلت التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أنها جزء من المنافسة الجماهيرية الطبيعية التي ترافق مباريات كرة القدم، وبين من اعتبرها مبالغة في السخرية من الفريق المنافس.