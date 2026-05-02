رصدت «عكاظ» اقتراب القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» من ملامسة سقف الـ 10 تريليونات ريال.
وبلغت القيمة السوقية لـ 267 شركة مدرجة نحو 9.94 تريليون ريال، ليفصل السوق عن هذا الرقم التاريخي نحو 59.97 مليار ريال فقط، ويأتي هذا الزخم مدعوماً بالمكاسب، التي حققتها الشركات في آخر جلسة تداول، والتي بلغت نحو 25.67 مليار ريال، فيما سجلت قيمة الأسهم السوقية للمستثمرين الأجانب نحو 460.625 مليار ريال، إذ يمتلكون نحو 13.25 مليار سهم تعادل نسبتها 4.63% من إجمالي الأسهم السوقية.
ووفقاً للرصد يمتلك الأجانب عدداً من الأسهم كملكية استراتيجية ممثلة في 12 شركة، شملت بوبا العربية 43.25%، والبنك العربي 40%، وسي جي إس 35%، والحفر العربية 34.3%، والبنك الأول 31%، وتشب 30%، وأنابيب الشرق 26.49%، وأنابيب السعودية 16.37%، وبترو رابغ 15%، وأماك 14.5%، والتأمين العربية 9.19%، وولاء 3.57%.
وأظهر رصد «عكاظ» تداول أسهم ووحدات العديد من الشركات والصناديق بأقل من قيمتها الدفترية، وتضم القائمة شركات مبكو، التصنيع، اللجين، سبكيم، كيان، وأسمنتات (نجران، المدينة، الشمالية، أم القرى، العربية، الجنوب، ينبع، الشرقية، تبوك، الجوف)، إضافة إلى أميانتيت، ارتيكس، أسواق المزرعة، الاستثمار، أملاك، سهل، متطورة، النايفات، مرنة، المملكة، وقطاع التأمين عبر شركات (جزيرة تكافل، ملاذ، سلامة، ولاء، الدرع العربي، سايكو، إتحاد الخليج الأهلية، أسيج، التأمين العربية، الاتحاد، الصقر، الخليجية العامة، ليفا، الوطنية، أمانة)، وشركتي زين، والسعودية للطاقة، بجانب العقارية، ودار الأركان، ومجموعة واسعة من صناديق «الريت» شملت (الرياض، جدوى الحرمين، تعليم، مشاركة، ملكية، الأهلي 1، دراية، جدوى السعودية، سدكو كابيتال، الإنماء للتجزئة، ميفك، الخبير، الإنماء الفندقي، والاستثمار ريت).
"Okaz" has reported that the market capitalization of all companies listed in the main Saudi stock market index "TASI" is approaching the ceiling of 10 trillion riyals.
The market capitalization of 267 listed companies reached approximately 9.94 trillion riyals, leaving just about 59.97 billion riyals to reach this historic figure. This momentum is supported by the gains achieved by companies in the last trading session, which amounted to around 25.67 billion riyals. Meanwhile, the market value of stocks owned by foreign investors reached approximately 460.625 billion riyals, as they own about 13.25 billion shares, which represent 4.63% of the total market shares.
According to the report, foreigners own a number of stocks as strategic ownership represented in 12 companies, including Bupa Arabia 43.25%, Arab Bank 40%, SGS 35%, Arabian Drilling 34.3%, Alawwal Bank 31%, Takaful 30%, Eastern Pipes 26.49%, Saudi Pipes 16.37%, Petro Rabigh 15%, Amak 14.5%, Arab Insurance 9.19%, and Walaa 3.57%.
The "Okaz" report showed that shares and units of many companies and funds are trading below their book value. The list includes companies such as Mabco, Tasnee, Alujain, Sipchem, Kayan, and cement companies (Najran, Madinah, Northern, Umm Al-Qura, Arab, Southern, Yanbu, Eastern, Tabuk, Al-Jouf), in addition to Amiantit, Artiq, Al-Mazra'a Markets, Investment, Amlak, Sahl, Mutakamilah, Al-Nayifat, Murina, Kingdom, and the insurance sector through companies (Jazeera Takaful, Malath, Salama, Walaa, Arab Shield, SICO, Gulf Union Cooperative, Asij, Arab Insurance, Al-Ittihad, Al-Saqr, Gulf General, Liva, National, Amanah), as well as Zain and Saudi Energy, alongside real estate companies, Dar Al-Arkan, and a wide range of REIT funds including (Riyadh, Jadwa Al-Haramain, Taaleem, Musharaka, Mulkia, Al-Ahli 1, Duraya, Jadwa Saudi, Sedco Capital, Al-Inma Retail, Mefik, Al-Khabeer, Al-Inma Hotel, and Investment REIT).