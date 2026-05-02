رصدت «عكاظ» اقتراب القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» من ملامسة سقف الـ 10 تريليونات ريال.

وبلغت القيمة السوقية لـ 267 شركة مدرجة نحو 9.94 تريليون ريال، ليفصل السوق عن هذا الرقم التاريخي نحو 59.97 مليار ريال فقط، ويأتي هذا الزخم مدعوماً بالمكاسب، التي حققتها الشركات في آخر جلسة تداول، والتي بلغت نحو 25.67 مليار ريال، فيما سجلت قيمة الأسهم السوقية للمستثمرين الأجانب نحو 460.625 مليار ريال، إذ يمتلكون نحو 13.25 مليار سهم تعادل نسبتها 4.63% من إجمالي الأسهم السوقية.


ووفقاً للرصد يمتلك الأجانب عدداً من الأسهم كملكية استراتيجية ممثلة في 12 شركة، شملت بوبا العربية 43.25%، والبنك العربي 40%، وسي جي إس 35%، والحفر العربية 34.3%، والبنك الأول 31%، وتشب 30%، وأنابيب الشرق 26.49%، وأنابيب السعودية 16.37%، وبترو رابغ 15%، وأماك 14.5%، والتأمين العربية 9.19%، وولاء 3.57%.


وأظهر رصد «عكاظ» تداول أسهم ووحدات العديد من الشركات والصناديق بأقل من قيمتها الدفترية، وتضم القائمة شركات مبكو، التصنيع، اللجين، سبكيم، كيان، وأسمنتات (نجران، المدينة، الشمالية، أم القرى، العربية، الجنوب، ينبع، الشرقية، تبوك، الجوف)، إضافة إلى أميانتيت، ارتيكس، أسواق المزرعة، الاستثمار، أملاك، سهل، متطورة، النايفات، مرنة، المملكة، وقطاع التأمين عبر شركات (جزيرة تكافل، ملاذ، سلامة، ولاء، الدرع العربي، سايكو، إتحاد الخليج الأهلية، أسيج، التأمين العربية، الاتحاد، الصقر، الخليجية العامة، ليفا، الوطنية، أمانة)، وشركتي زين، والسعودية للطاقة، بجانب العقارية، ودار الأركان، ومجموعة واسعة من صناديق «الريت» شملت (الرياض، جدوى الحرمين، تعليم، مشاركة، ملكية، الأهلي 1، دراية، جدوى السعودية، سدكو كابيتال، الإنماء للتجزئة، ميفك، الخبير، الإنماء الفندقي، والاستثمار ريت).