حدّدت رابطة دوري روشن للمحترفين أسعار 5 فئات من تذاكر مباراة الديربي، التي تجمع النصر ونظيرة الهلال في الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، التي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب الأول بارك، إذ ستكون أسعارها على النحو التالي: 34 ريالاً و200 ريال و195 ريالاً و420 ريالاً و 434 ريالاً، بعد إعلانها طرح التذاكر عبر المنصة الرسمية وسط رغبة كبيرة من جماهير الفريقين في الحصول عليها لحضور الديربي المنتظر.



يذكر أن ملعب الأول بارك صُمّم ونُفّذ وفق أحدث المعايير الدولية، وهو محاكٍ للعديد من ملاعب كرة القدم العالمية، فهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ دون مضمار، ويتسع لنحو 25 ألف متفرج، وقد خصصت له 34 بوابة للجماهير، و5 غرف بث تليفزيوني وإذاعي، إضافة إلى مقاعد ومصاعد خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقاعة خاصة بالمؤتمرات الصحفية، وبلغت تكلفة المشروع 215 مليون ريال سعودي. الاستاد يحتوي على مكاتب إدارية لإدارة الاستاد، ومعسكر رياضي للمنتخبات، وخدمات الضيافة للزوار والمرتادين، وتم افتتاحه 7 مايو 2015.