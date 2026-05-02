رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت في العام الحالي إلى 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع.



وأكد البنك أنه كلما طال أمد تلك الاضطرابات، كانت صدمة الأسعار أكبر وأشد.



وأضاف البنك أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جداً، بينما تتسارع عمليات السحب من المخزونات، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



وتشير تقديرات «باركليز» إلى أن السوق تواجه حالياً عجزاً قدره 6.6 مليون برميل يومياً، ومن المرجح أن يتسع هذا العجز.



وشدد تقرير البنك أنه إذا استمر الاضطراب الحالي حتى نهاية شهر مايو، فقد تعود أسعار برنت لعام 2026 المستندة إلى العقود الآجلة إلى 110 دولارات للبرميل.