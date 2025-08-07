أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسمياً إصابة لاعب خط وسطه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ليغيب عن أغلب منافسات الموسم الجديد.وأكد النادي الإنجليزي عبر بيانه الذي أصدره في حسابه الرسمي في منصة «X» أن اللاعب ماديسون قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الودي مع فريق نيوكاسل يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وذلك على هامش جولة الفريقين الآسيوية في كوريا الجنوبية.وأوضح نادي توتنهام أن ماديسون سيخضع للجراحة وسيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، ومن المتوقع أن يستمر غيابه لمدة ما بين 6 – 8 أشهر، وسيكون الغياب الأول في المواجهة المنتظرة التي ستقام الأربعاء المقبل، والتي ستجمع توتنهام بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في مباراة كأس السوبر الأوروبية بعد تتويجهما بطلين في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا توالياً في مايو الماضي.من جهته أكد مدرب توتنهام السيد توماس فرانك أن ماديسون يعاني من الإصابة في الركبة نفسها التي أبعدته عن المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الذي حصد لقبه توتنهام على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد.وكان فريق توتنهام قد ودع لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي انتقل للعب مع فريق لوس انجليس أف سي الأميركي، لتزداد الأمور تعقيداً على الفريق الإنجليزي قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.