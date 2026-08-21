أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الخميس)، تعاقده مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو في صفقة مجانية، عقب إنهاء اللاعب عقده مع الهلال بالتراضي.

عقد حتى 2029

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع جواو كانسيلو للانضمام إليه في صفقة انتقال حر بعقد حتى 30 يونيو 2029».

وكان كانسيلو قد انضم إلى برشلونة لأول مرة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي في موسم 2023-2024، قبل أن يعود في فترة إعارة أخرى قادمًا من الهلال في النصف الثاني من الموسم الماضي.

65 مباراة مع «البلوغرانا»

وخلال فترتي وجوده في «البلوغرانا»، خاض الظهير الأيمن البرتغالي 65 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

صفقات قوية

وعزز برشلونة صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم رودري، الفائز بالكرة الذهبية عام 2024، والجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، والمهاجم الألماني كريم أديمي.