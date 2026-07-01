أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم (الأربعاء)، تعاقده رسمياً مع المدافع الإيطالي ماركو باليسترا قادماً من صفوف أتالانتا.

بيان تشيلسي

وقال النادي النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي تشيلسي أن يعلن عن التعاقد مع اللاعب الدولي الإيطالي ماركو باليسترا من نادي أتالانتا في الدوري الإيطالي».

وأضاف البيان: «وقع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً عقداً يمتد حتى عام 2033، وسينضم إلى زملائه الجدد في الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو».

قيمة الصفقة

ويعد باليسترا أولى صفقات المدرب الجديد للفريق اللندني تشابي ​ألونسو، في صفقة بلغت قيمتها نحو 47 ​مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.

أول تعليق من باليسترا

من جانبه، قال باليسترا، الذي تم اختياره كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي: «هناك الكثير من الأشياء التي أقنعتني بالانضمام إلى تشيلسي، أحد أفضل الأندية في العالم، أنا متحمس للغاية لبدء المشوار، لقد شعرت بالحماس منذ اليوم الأول الذي أبدى فيه تشيلسي رغبته في ضمي، لا أطيق الانتظار لبدء المشوار، ورؤية جميع المشجعين، وزملائي في الفريق، والمدرب».

وتابع: «لدينا هنا العديد من اللاعبين الموهوبين، وفريق قوي للغاية ومدرب مميز هو تشابي، لقد تحدث معي عن الطريقة التي يريدنا أن نلعب بها، وهذا أمر مثير، ونحن متشوقون للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

أرقام باليسترا

وشارك باليسترا في 37 مباراة مع كالياري مُعاراً من أتالانتا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأسهم في تسجيل خمسة أهداف، ليفوز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي.

أما على المستوى الدولي، فظهر لأول مرة مع المنتخب الإيطالي الأول في وقت سابق من هذا العام، أعقبته سريعاً مشاركته الثانية مع الأزوري.