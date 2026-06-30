أعلن نادي كوفنتري سيتي، اليوم (الثلاثاء)، تجديد عقد مدربه فرانك لامبارد، بعد قيادته الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» بعد غياب طويل.

عقد جديد حتى 2029

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي كوفنتري سيتي أن يعلن أن المدرب فرانك لامبارد قد وقّع عقداً جديداً حتى 2029».

عودة للبريميرليغ بعد 25 عاماً

وأضاف البيان: «حقق المدرب، البالغ من العمر 48 عاماً، نجاحاً كبيراً منذ توليه المسؤولية في نوفمبر 2024، إذ قاد الفريق من المركز الـ17 إلى الأدوار الإقصائية في موسمه الأول، وفي موسم 2024-2025 قاد كوفنتري للعودة إلى البريميرليغ بعد غياب 25 عاماً».

وتولى لامبارد قيادة الفريق في 82 مباراة، حقق خلالها 45 انتصاراً، كما بنى لاعب وسط تشيلسي السابق علاقة رائعة مع جماهير النادي طوال فترة توليه المسؤولية.

أول تعليق من لامبارد

وعقب توقيعه العقد الجديد، قال لامبارد لموقع ناديه: «أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد، إنه لشرف حقيقي أن أمثل هذا النادي، بعد العمل الرائع الذي قام به الجميع من أجل الصعود والفوز بالبطولة، كان من المهم الاستمتاع بهذه اللحظة، وقد فعلنا ذلك بالفعل كمدينة».

وتابع: «مهمتنا، كجهاز فني ولاعبين، هي أولاً استعادة النشاط، ثم التركيز على ما نريد تحقيقه وما نحتاج إليه للموسم القادم، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به داخل الملعب وخارجه، لذا فإن العمل مستمر».

وختم قائلاً: «أتطلع إلى العودة لرؤية اللاعبين جميعاً والاستعداد للموسم الجديد، أود أن أشكر جميع العاملين في النادي، وخصوصاً الجماهير، على دعمهم المتواصل للفريق ولي ولطاقمي، وهو ما مكننا من الوصول إلى ما وصلنا إليه، لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً من الروح الجماعية والتكاتف اللذين بنيناهما العام الماضي، ونسعى الآن إلى مواصلة هذا النهج، كما أشكر مالك النادي دوغ كينغ على منحي فرصة الانضمام إلى هذا النادي وعلى دعمه لنا، نحن نعمل معاً، ونعلم أن أمامنا الكثير لنفعله، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».