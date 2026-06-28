تواجد حارس منتخب مصر مصطفى شوبير ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بحسب موقع «WhoScored».

وخاض شوبير جميع دقائق مباريات مصر الثلاث في دور المجموعات أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، واستقبلت شباكه هدفاً في كل مباراة، كما تصدى لركلة جزاء أمام إيران في الجولة الأخيرة، ليساهم في تأهل «الفراعنة» إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم.

كما تواجد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيل المثالي، الذي يتصدره قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

التشكيل المثالي لدور المجموعات

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مصر).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - إيمريك لابورت (إسبانيا) - فيرجيل فان دايك (هولندا) - نونو مينديز (البرتغال).

الوسط: جود بيلينغهام (إنجلترا) - عثمان ديمبلي (فرنسا) - ليونيل ميسي (الأرجنتين) - فينيسيوس جونيور (البرازيل).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا) - هاري كين (إنجلترا).