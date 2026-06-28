تلقى نجم منتخب هولندا كودي جاكبو خبراً مُفجعاً بوفاة طفله المُنتظر، قبل المواجهة المهمة ضد المغرب المقررة الثلاثاء القادم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

رسالة مؤثرة من شريكة جاكبو

وكتبت شريكته نوا فان دير بيغ عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «بقلوب مفجوعة، نشارككم النبأ المفجع بوفاة طفلنا أثناء الحمل، شكراً لكم على حبكم ودعمكم».

وأضافت: «إيليا رافائيل جاكبو، سيبقى محبوباً إلى الأبد، سيبقى ابننا إلى الأبد».

وكان إيليا هو الحمل الثاني لفان دير بيج وجاكبو، بعد أن استقبلا طفلهما الأول، صموئيل سيث جاكبو، في 2024، وقد حضر كل من فان دير بيغ وإيليا إلى الولايات المتحدة لدعم جاكبو خلال مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد اليابان.

موقف جاكبو من مباراة المغرب

من جانبه، قال الاتحاد الهولندي في بيان: «نحن مع كودي وعائلته، هذا وضع شخصي محزن للغاية، وكنا على علم بهذا الأمر وندعمه بكل ما في وسعنا».

وتابع البيان: «قرر جاكبو، بعد محادثات مع شريكته، البقاء مع المنتخب الهولندي، ونحن نحترم خصوصيتهم ولن ندلي بأي تعليقات أخرى».

وسجل جاكبو، البالغ من العمر 27 عاماً، هدفين في فوز هولندا على السويد، ليساهم في تصدر «الطواحين» المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.