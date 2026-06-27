حقق منتخب بلجيكا فوزاً عريضاً على نظيره النيوزيلندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت صباح اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

افتتح لياندرو تروسارد التسجيل لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 28، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 52.

وأحرز كيفين دي بروين الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 66، لكن إليجاه جاست قلص الفارق لنيوزيلندا بهدف في الدقيقة 84.

وسرعان ما أعاد روميلو لوكاكو فارق الثلاثة أهداف لبلجيكا بعدها بدقيقتين فقط، قبل أن يوقع أليكسيس ساليمايكيرس على الهدف الخامس في الدقيقة 90+4.

ترتيب المجموعة السابعة

ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب مصر الذي تراجع إلى المركز الثاني، ويأتي منتخب إيران في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا جدول الترتيب بنقطة واحدة.