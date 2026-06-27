بعد حبس الأنفاس وسيناريو دراماتيكي هز القلوب، انتهت لعبة الحسابات المصرية المعقدة في مجموعات كأس العالم 2026، لتجد الجماهير المصرية نفسها أمام حقيقة واحدة مشتعلة: المنتخب المصري في مواجهة انتحارية أمام غول بدني شرس!

رسمياً، أسفر مسار الأدوار الإقصائية عن صدام ناري لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يلتقي الفراعنة مع منتخب أستراليا في دور الـ 32 من المونديال الأضخم تاريخياً، في موقعة كروية ستحبس أنفاس الملايين من المحيط إلى الخليج.

كيف تسبب «الكنغر» في إعلان الطوارئ؟

بطاقة العبور الغالية جاءت بعد ملحمة كروية خاضها رفاق محمد صلاح في مدينة سياتل الأمريكية أمام المنتخب الإيراني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1). بادر محمود صابر بصعق الإيرانيين بهدف مبكر، في ليلة كان بطلها الأول الحارس الشاب مصطفى شوبير الذي ذاد عن مرماه ببسالة، ليحسم الفراعنة وصافة المجموعة السابعة خلف بلجيكا المتصدرة، ويجدوا «الكنغر» الأسترالي في انتظارهم.

وسرعان ما تحول الفرح بالتأهل فوراً في الشارع المصري إلى حالة طوارئ وبحث مكثف، فالجميع يسأل الآن: كيف سيتعامل الفراعنة مع أصعب اختبار بدني في البطولة؟

موعد مباراة مصر وأستراليا

وفقاً للجنة المنظمة للبطولة، إليك التفاصيل الكاملة للموقعة المنتظرة:

ملعب المباراة: استاد مدينة أرلنغتون بولاية تكساس الأمريكية.

موعد المباراة: تُقام الموقعة المصيرية في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم بتوقيت مكة المكرمة.

وتبدو المواجهة على الورق أشبه بصراع بين «المهارة والسرعة» ضد «الصلابة والبنية الجسمانية». فالمنتخب الأسترالي يعتمد كلياً على الكرات العالية والالتحامات البدنية العنيفة، مما يضع خط الدفاع المصري بقيادة محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة في اختبار يقظة تام لغلق المساحات في الكرات الثابتة.

لكن الكواليس الفنية تكشف «ثغرة قاتلة» في دفاع الكنغر الأسترالي، وهي بطء الارتداد الدفاعي والمساحات الكارثية خلف الأظهرة، وهي الهدية التكتيكية التي ينتظرها محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه لشن غارات هجومية خاطفة، وتفجير شباك أستراليا للعبور نحو دور الـ 16 وكتابة مجد عربي جديد.

وأمام هذه المعطيات يتساءل الشارع المصري: هل ينجح الفراعنة في ترويض الكنغر الأسترالي والعبور لدور الـ 16؟ وما هي التشكيلة الأمثل لخوض هذه الملحمة؟