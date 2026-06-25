كشفت شبكة «سوفا سكور» عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت التشكيلة المثالية، التي يتصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مفاجأة تمثلت في غياب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، رغم تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده على أوزبكستان بنتيجة 5-0، كما خلت من وجود أي لاعب عربي.

التشكيلة المثالية للجولة الثانية:

حراسة المرمى: إلوي روم (كوراساو).

الدفاع: نونو مينديز (البرتغال)، مارك جيهي (إنجلترا)، خليل زادة (إيران)، دينزل دومفريس (هولندا).

الوسط: ستيفن أوستاكيو (كندا)، كودي غاكبو (هولندا)، برونو فرنانديز (البرتغال)، ليونيل ميسي (الأرجنتين).

الهجوم: أياسي أويدا (اليابان)، ميكيل أويارزابال (إسبانيا).